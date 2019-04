Interventi dei vigili del fuoco in tutto il nord Sardegna per il forte vento

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza da parte delle squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco, nella giornata di oggi per oltre cinquanta interventi, di varia natura, nella provincia di Sassari per il forte vento che da ieri si sta abbattendo sull’intera regione. Coperture divelte, alberi pericolanti, antenne ed insegne. Non risultano persone ferite La situazione meteo sembrerebbe in via di miglioramento anche se il levante ha lasciato spazio ad un forte vento proveniente da libeccio che ha portato cn sé temporali intensi.