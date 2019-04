Domenica le Donne del Vino dicono no alla violenza e raccolgono fondi per Prospettiva Donna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nel 2018 le Donne del Vino italiane hanno vissuto il dramma del femminicidio in prima persona, quando la sommelier Donatella Briosi è stata uccisa dall’ex marito a Udine. È a lei che le 39 produttrici, ristoratrici, enotecarie e sommelier dell’isola, unite nell’Associazione Le Donne del Vino, dedicano questa importante serata.L’ingresso in cantina è libero. Il costo del calice è di 10 euro a persona e include 3 assaggi. Lo street food è a cura di Alessandra Meddi di Cucina.Eat.I fondi raccolti saranno devoluti all’Associazione Prospettiva Donna, centro anti-violenza cha da anni si occupa di contrastare e prevenire le varie forme di disagio di donne e minori, attraverso l’accoglienza, l’ascolto e il supporto psicologico e legale.Partecipano all’evento: Roberta Pilloni (Su’entu), Elisabetta Pala (Mora&Memo), Valentina Argiolas (Cantina Argiolas), Nicoletta Pala e Beatrice Ragazzo (Audarya), Antonella Corda (Cantina Antonella Corda), Roberta Porceddu (Cantina Lilliu), Maria Grazia Perra (Cantina Ferruccio Deiana), Laura Carmina (Tenuta Muscazega), Rita Pinna e Maria Amalia Dessì (Cantina Pala), Emanuela Flore (Cantina del Mandrolisai), Denise Dessena (Hotel Ristorante S’Astore), Grazia Canneddu (Cantina Canneddu), Donatella Buttu e Claudia Secci (Cantina Dorgali), Angelica e Roberta Tani (Cantina Tani), Anna Maria Fara (Sardegna Bella e Buona), Daniela Pinna (Tenute Olbios), Claudia Pinto (Enoteca Vitis Vinifera) e Laura Parpinello (Poderi Parpinello).CHI SONO LE DONNE DEL VINO. Le Donne del vino sono un’associazione senza scopo di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 800 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog: www.ledonnedelvino.com