Rassegna Porto Rotondo Festival 2019, domenica il coro Sos Astores

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In occasione dell'importante ricorrenza “Sa Die de sa Sardigna” si esibirà il coro Sos Astores di Golfo Aranci, una delle formazioni di maggiore prestigio nel panorama canoro isolano e portabandiera della tradizione musicale sarda in Italia e all’estero. Le melodie popolari daranno il benvenuto ai tanti turisti che saranno presenti a Porto Rotondo e in Gallura in vista del ponte del primo maggio. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.