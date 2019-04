I migliori arcieri paralimpici del mondo a Olbia per il Para Archery European Cup

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Uno scontro iridato sotto mentite spoglie. La Gallura si appresta ad accogliere i migliori arcieri paralimpici del globo terraqueo in quello che sarà l’ultimo “allenamento” ufficiale prima che i mondiali d’Olanda (3-9 giugno 2019) sortiscano i loro effetti, anche in chiave qualificazioni alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.), il Comitato Italiano Paralimpico, la A.S.D. Arcieri Torres Sassari, e ovviamente il CIP Sardegna nel ruolo di coordinatore generale.Il luogo di ritrovo dei 107 atleti, ripartiti in 20 nazioni sarà, come già accaduto in passato, il Geovillage Sport Wellness & Convention Resort di Olbia.“Anno dopo anno l’appuntamento richiama sempre più atleti – sottolinea un super indaffarato Paolo Poddighe – a dimostrazione del fatto che il tam-tam funziona soprattutto perché mettiamo a disposizione una struttura dotata di tutti i comfort e che è praticamente attaccata al campo gare. E poi non dimentichiamoci delle bellezze naturalistiche identificanti la costa olbiese e zone limitrofe, da decenni rinomate attrazioni turistiche, e un clima che si presta molto a queste performances sportive primaverili”.Tra le nazioni partecipanti nelle gare di Arco Olimpico la più agguerrita sarà l’Italia che per l’occasione assedierà i paglioni con ben sedici tiratori scelti, tra cui i Campioni mondiali del compaund Matteo Bonacina, Giampaolo Cancelli e Alberto Simonelli. E poi altre autentiche potenze come Russia e Turchia (le più numerose), cui si aggiungono Azerbaijan, Brasile, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Islanda, Israele, Giappone, Lettonia, Polonia, Romania, Singapore, Slovacchia, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d’America.Il CIP Sardegna non poteva trascurare anche sotto l’aspetto prettamente economico un appuntamento di valenza internazionale che ne arricchisce l’immagine, in virtù anche delle manifestazioni simili che ci sono state negli anni passati.Il consiglio regionale capeggiato dalla presidente Cristina Sanna sarà presente alle fasi salienti della manifestazione anche perché proprio nel bel mezzo della competizione (3 maggio 2019), è stata convocata la riunione di giunta. “Mi rende particolarmente felice poter osservare da vicino i gesti atletici di questi campioni– ravvisa Cristina Sanna – che proprio nel Tiro con l’Arco riescono a dare filo da torcere anche ai loro omologhi olimpici. Ringrazio tutti i partecipanti, il vice presidente vicario Paolo Poddighe e il nostro staff organizzativo per il bel lavoro approntato per soddisfare le esigenze di tutti. Mi auguro anche di poter approfondire proficuamente il rapporto con tutti gli esponenti della giunta per continuare armoniosamente e in sintonia la nostra azione comune che mira a diffondere in tutta l’isola la missione paralimpica”.PROGRAMMA MANIFESTAZIONESabato 27 aprile: Arrivo partecipantiDomenica 28 aprile: Campo praticaLunedì 29 aprile: Pratica, Classificazione, Ispezione delle attrezzature, Riunione team managerCerimonia di apertura (h. 18:00)Martedì 30 aprile: Gironi di qualificazione (h. 10 – 19)Mercoledì 1 maggio: Gironi di qualificazione (h. 10 – 19)Giovedì 2 maggio: Eliminatorie (h. 10 – 19)Venerdì 3 maggio: Semifinali e finali a squadre e Cerimonia di premiazione (h. 10 – 19)Sabato 4 maggio: Semifinali e finali a squadre (h. 10 – 17:30)Cerimonia di premiazione(h. 18)Domenica 5 maggio: Partenze partecipanti