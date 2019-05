Olbia Film Network scalda i motori e vola al Festival di Cannes per la presentazione

OLBIA. Annunciate ufficialmente le date dell’Olbia Film Network 2019 che dal 14 al 23 Giugno animerà il centro città, con tutto il meglio del cinema giovane internazionale. La kermesse, che da 3 anni ha inglobato anche il Figari Film Fest, sarà presentata ufficialmente il 19 Maggio alle 17 all'Italian Pavilion del Festival di Cannes alla presenza della direzione artistica del festival, dell'amministrazione comunale di Olbia, della Film Commission Sardegna e del Mibac.







In quell'occasione saranno annunciati gli ospiti speciali, le giurie, i film in concorso e gli eventi paralleli della manifestazione. Intanto si iniziano a scaldare i motori l'8 il 9 ed il 10 Maggio con l'evento Olbia Film Network Junior, durante il quale, le scuole elementari di Olbia, saranno chiamate a giudicare una selezione di cortometraggi internazionali sviluppata in sinergia con il festival 16 Corto di Forlì. Molto importanti le presenze che anche quest'anno impreziosiranno gli industry days del festival. Un vero e proprio mercato dell'audiovisivo che vedrà tra i protagonisti: Rai Cinema, Sky Serie, France TV, Canal +, e tantissimi altri produttori, distributori ed operatori del settore provenienti da tutta Europa. L'Olbia Film Network si attesta sempre di più, come un evento di settore fra i più importanti a livello nazionale.

