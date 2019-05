Michela Murgia apre l'edizione 2019 della rassegna "I monumenti incontrano la lettura"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, “Noi siamo tempesta”, e le organizzatrici si attendono il pubblico delle grandi occasioni: “Siamo entusiaste – dice Stefania Simula, della Cooltour Gallura – abbiamo cercato di inserire Michela Murgia nella nostra rassegna letteraria tantissime volte, senza mai riuscirci. Quest’anno, però, grazie a una fortunata serie di coincidenze, siamo riuscite a inserirla nel cartellone. Non vediamo l’ora, sarà una serata sicuramente indimenticabile”. Michela Murgia salirà sul palco del teatro Mandela alle 21: lei, una sedia e un microfono. Nessun altro. “Presenterà il suo ultimo libro – spiega la Simula – si tratta di un’opera narrativa che a noi è piaciuta tantissimo perché lancia un messaggio assolutamente condivisibile: l’unione fa la forza. Ci ritroviamo molto in questo messaggio, e lo troviamo vero e valido sia per le dinamiche interne alla nostra cooperativa, sia nei contesti più generali e ampi: il gioco di squadra fa sempre la differenza”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Lìberos: la data teresina fa parte anche della rassegna Entula, curata, appunto, da Lìberos. “I monumenti incontrano la lettura” è realizzato grazie alla Fondazione di Sardegna, con il patrocinio dei Comuni di Aggius, Santa Teresa e Aglientu e in collaborazione con Avis Santa Teresa e la Cooperativa Beddula, sempre di Santa Teresa.