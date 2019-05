L'Olbia chiude in bellezza con la Pro Vercelli, finisce 1-0 per i Bianchi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Niente da fare, gli splendidi ragazzi di mister Filippi hanno messo in mostra una delle migliori prestazioni dell'anno, tornando a vincere in casa grazie a una prova di squadra sontuosa e alla rete, pregevole per confezionamento (ancora Ragatzu) ed esecuzione (ancora Ceter).L'Olbia è bella da vedersi e avvolge l'avversario con una manovra che trova sbocchi puntuali sulle corsie laterali grazie a un lavoro armonico che coinvolte le punte tanto quanto le mezzali e i terzini, esaltati da un Ragatzu in letterale stato di grazia. E se al 39' Mammarella coglie il palo su punizione è perché, pochi minuti dopo, il gol deve essere di esclusiva marca bianca a legittimazione di un dominio totale. Allora Ragatzu libera l'estro e scodella l'ennesimo (sarà il decimo) assist stagionale per un Ceter (11° centro) che di testa non lascia scampo a Nobile.Un brivido, niente di più, perché scoccata l'ora di gioco l'Olbia torna a mettere paura all'avversario e al 63' sfiora il raddoppio. Da un duetto di Muroni e Ragatzu in area scaturisce una palla tagliata al bacio per Ceter che, disturbato dal marcatore, manca l'impatto d'un soffio. Al 65' ancora Ragatzu fa tremare Nobile su calcio di punizione da posizione defilata, mentre tra l'80' e la fine, i bianchi, (non) approfittando dei pasticci di Nobili, collezionano tre nitide palle gol con Ogunseye e Maffei che solo per sfortuna non si concretizzano.al tredicesimo posto in classifica un campionato tra i più competivi e complessi che la Serie C ricordi. Un merito speciale per una squadra che non si è mai arresa e che con carattere e bravura ha superato momenti complicati. Regalando e regalandosi gioie e imprese che rimarranno indelebili sugli almanacchi.TABELLINO| 38ª giornataOLBIA: Van der Want, Pinna, Dalla Bernardina, Iotti, Cotali, Vallocchia, Muroni, Biancu, Ragatzu (91' Belloni), Ceter (73’ Maffei), Ogunseye. A disp.: Romboli, Marson, Pitzalis, Pisano, Cusumano, Bellodi, Gemmi, Pennington, Caligara, Peralta. All.: Michele FilippiPRO VERCELLI: Nobile, Auriletto, Tedeschi (66’ Grillo), Crescenzi, Mammarella, Gatto L. (74’ Gerbi), Sangiorgi (46’ Mal), Bellemo (66’ Iezzi), Rosso (46’ Gatto M.), Germano, Comi. A disp.: Moschin, Berra, Milesi, Schiavon, Azzi, Foglia. All.: Vito GriecoARBITRO: Adalberto Fiero (Pistoia). Assistenti: Vincenzo Madonna (Palermo) e Roberto Fraggetta (Catania)MARCATORI: 42’ CeterAMMONITI: 14’ Sangiorgi, 38’ Iotti, 45’ Ragatzu, 64’ Auriletto, 65’ Vallocchia, 79’ Gerbi, 81’ PinnaNOTE: Spettatori: 586. Recupero: 1’pt, 3’st