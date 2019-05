La Dinamo vince a Trieste 65-86 e si porta a quota 34 punti in classifica

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco partono bene alla Allianz Dome di Trieste siglando il vantaggio in doppia cifra dopo i primi 10’. Nella seconda frazione i padroni di casa si riportano a contatto ma l’offensiva sassarese ricaccia indietro Trieste con Spissu, Gentile, Pierre e Thomas. È una terza frazione da 5-22 per i sassaresi a decidere il match: la Dinamo dilaga sfruttando il burnout in attacco dei biancorossi: con la vittoria di questa sera i giganti si portano a quota 34 punti in classifica.Anche Dragic entra in partita ma il Banco piazza un break da 10-2: Carter punisce dai 6,75 e firma il vantaggio in doppia cifra, dopo 10’ 13-23. I padroni di casa rientrano agguerriti nella seconda frazione piazzando un 7-0 che li riporta a un possesso di distanza. La reazione sassarese non si fa attendere con Thomas, per l’Alma si accende Cavaliero: la tripla di Gentile dà ossigeno ai biancoblu. Botta e risposta tra Cavaliero e Spissu dalla lunga distanza. Gli uomini di coach Pozzecco rispondono con un 10-0 che li riporta in vantaggio, condotti da un ottimo Dyshawn Pierre. Un ispirato Strautins tiene Trieste a galla con due triple, la bomba di Pierre e il contropiede di Spissu scrivono il nuovo +11. I padroni di casa accorciano e al 20’ il tabellone dice 41-47. Nella terza frazione c’è una sola squadra in campo: i biancoblu siglano un quarto da 5-22, dilagando complice il burnout dell’attacco biancorosso. Protagonisti del terzo quarto Carter e Thomas in apertura, Cooley protagonista nel pitturato e Pierre a dare continuità in attacco. Il giocatore canadese firma il +20, al 30’ il tabellone dice 46-69. Negli ultimi 10’ non cambia il copione: il Banco di Sardegna scappa via e Trieste insegue. Alla Allianz Dome la sfida della 14° giornata di ritorno finisce 65-86.. Giocare a Trieste per me è speciale perché sento forte la presenza dal cielo del mio maestro Tullio Micol, che dall’età di quattro anni è stato la mia guida e per me sarà sempre il migliore. Non ho più aggettivi di ringraziamento nei confronti dei miei giocatori che giocano con un’intensità e spirito di abnegazione che ho visto raramente. Questa è la quindicesima partita che vinciamo di fila, i ragazzi giocano dal primo all’ultimo con una voglia di vincere che raramente ho visto. Sono estremamente contento della partita disputata da Justin Carter e vogliamo dedicare tutti insieme questa vittoria a Tyrus McGee che è rimasto a Sassari per un problema muscolare. Oggi ci è mancato ma i suoi compagni hanno fatto in modo che la sua mancanza non si sentisse in campo. Nel nostro piano partita era prioritario giocare un’ottima transizione offensiva: siamo stati bravi a non far entrare in partita il pubblico e Trieste, abbiamo sempre controllato e questo ci ha aiutato. In una partita come questa, con la vittoria della coppa mercoledì, sarebbe stato possibile un calo di energie e di concentrazione invece siamo scesi in campo con grande fame”.Parziali:13-23; 28-24; 5-22; 9-17.Progressivi: 13-23; 41-47; 46-69; 65-86.Pallacanestro Trieste. Coronica, Peric 9, Fernandez 4, Schina, Wright 5, Strautins 6, Cavaliero 5, Da Ros 8, Sanders 10, Knox 2, Dragic 13, Mosley 3, Cittadini . All. Eugenio DalmassonDinamo Banco di Sardegna. Spissu 16, Smith 4, Carter 10, Devecchi, Magro, Pierre 21, Gentile 3, Thomas 16, Polonara 7, Diop , Cooley 9. All. Gianmarco Pozzecco