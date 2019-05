La Dinamo verso la sfida con Cantù, ecco le parole di Carter e Magro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Due giorni di riposo concessi, dopo l'interminabile tour de force, per ricaricare le pile e ritrovare le energie in vista di un maggio intenso e ricco di sfide. Da domani tutti in palestra e testa a, ultima sfida della regular season di LBA e match cruciale per la griglia playoff,intervistato da DinamoTV non sottovaluta l'impegno di domenica: "Giocheremo per vincere e migliorare sempre più la nostra posizione in classifica. L'importante è essere dentro aie non ho preferenze su chi incontrare ma certo in partite così è meglio affrontare una squadra con le rotazioni più corte"., grande protagonista all'Allianz Dome, si gode il momento positivo: "Sono contento della vittoria a Trieste, il coach e i compagni mi hanno sempre dato fiducia. Arriviamo da una settimana intensa ma dobbiamo cercare di rimanere concentrati. E' fondamentale pensare una partita per volta, non importa chi incontreremo nelle prossime gare, pensiamo a giocare la nostra pallacanestro".