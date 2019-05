I palischermi della Lega Navale domani in acqua a Porto San Paolo per il Trofeo di Tavolara

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Di pomeriggio, a partire dalle 17.30, sarà la volta della Remata dei mestieri. L’iniziativa è organizzata dalla Lega navale di Olbia, madre delle remate del nord Sardegna in collaborazione con la Lega navale di Porto San Paolo, il contributo del Comune e la partnership con il Consorzio degli operatori di Porto San Paolo. Questi ultimi cureranno la parte enogastronomica cucinando per il pubblico e gli atleti. A metà mattina esibizione di Is fassonis, le antiche imbarcazioni del territorio di Santa Giusta, in provincia di Oristano, realizzate con fascioni di canne.Anche quest’anno l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Lai ospita il tris di remate di maggio. “Un progetto dedicato ai nostri ragazzi il mattino, con la valorizzazione delle antiche tradizioni del mare e che nel pomeriggio, grazie alla presenza di oltre cento rematori adulti più i familiari e il pubblico, crea un importante evento per la nostra comunità, in un periodo di spalla”.I secondi, degli istituti superiori di Olbia, Siniscola, Oschiri e Tempio, si cimenteranno a bordo dei palischermi di legno, le tradizionali barche della Marina militare su cui si sono formate generazioni di marinai. Tutti dovranno coprire nel minor tempo possibile un percorso di 240 metri con una virata.I regatanti, stando in piedi e con grande senso dell’ equilibrio, avanzano facendo leva sul fondale dello stagno con una lunga pertica chiamata cantoi. Per realizzare Is fassonis vengono utilizzati fasci di feu, una pianta acquatica tipica del posti, legati tra loro con corde vegetali.. Ferree le regole e altissima la competizione. Si sfideranno mettendo insieme tecnica, forza e astuzia, le squadre delle maestre con al timone Gianna Sanna; mamme- casalinghe con Barbara Carrone; operatori marittimi con Antonio Derosas; operatori portuali con Paolo Mura; giornalisti con Serena Lullia; Inps con Vittorio Petta; commercialisti con Eugenio Degortes; forze dell’ordine con Maria La Licata; elettricisti dell’Enel con Massimo Budroni; geometri con Michele Corda. Anche in questo caso il percorso da coprire è di 240 metri con una virata. Il Circuito dei mestieri proseguirà a Golfo Aranci a giugno e si concluderà a Olbia, nella finale in notturna organizzata con il Comune.Trofeo Amici del remo. Nel corso delle serata si svolgerà anche il trofeo “Amici del remo” a cui partecipano squadre miste di adulti. Tra queste l’equipaggio di casa della Lega navale di Porto San Paolo. Il Consorzio degli operatori turistici di Porto San Poaolo, organizzerà poi, una piccola festa del mare con alcuni stand aperti a tutti. Il parcheggio sarà gratuito nel campo sportivo di Porto San Paolo per tutta la giornata.