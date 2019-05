Si schianta con la moto sul guardrail nella Palau-Santa Teresa Gallura, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Sala Operativa del Comando Provinciale di Sassari è stata allertata intorno alle 15.30 per un incidente stradale avvenuto sulla SS 133 bis, che collega Palau con Santa Teresa di Gallura. A dieci chilometri da quest'ultima località un motociclista, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua moto finendo contro un guardrail. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena, i Carabinieri ed il personale del 118 con l'elisoccorso il quale ha rianimato sul posto il centauro, prima di trasportarlo all'ospedale di Sassari.