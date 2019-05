Arzachena punta sul marketing turistico e stringe rapporti con la Geasar

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Arzachena investe nel marketing turistico per conquistare i passeggeri in transito all’aeroporto Olbia - Costa Smeralda in collaborazione con la società di gestione dello scalo Geasar e grazie alle immagini dell’Instagramer arzachenese Marcello Chiodino. Il fotografo ha firmato gli scatti scelti per la realizzazione del materiale promozionale che identifica il marchio Arzachena Turismo. .Durante l’estate 2019 l’aeroporto di Olbia avrà un network di 116 collegamenti totali (linea e charter) operati da oltre 30 compagnie aeree.