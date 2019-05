A scuola calcio dai campioni Zanetti e Cambiasso, dal 12 al 15 giugno in Costa Smeralda

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

organizza dal 12 al 15 giugno un campus gratuito di calcio, maschile e femminile (fascia di età dai 7 ai 13 anni). Il programma di 4 giorni prevede un allenamento intensivo presso il campo sportivo comunale Andrea Corda, di Abbiadori – Comune di Arzachena - dalle ore 9.30 alle 18.00 - che permetterà ai 50 partecipanti di perfezionare le proprie abilità calcistiche individuali e di gruppo, approfondendo i fondamentali dei diversi ruoli all’interno della squadra. L’approccio didattico utilizzato nella scuola fondata dai calciatori argentini mira, inoltre, a trasferire ai ragazzi competenze indispensabili per confrontarsi e socializzare con altri coetanei, capire cosa vuol dire essere parte di una squadra e rispettare le regole comuni, i propri compagni e, soprattutto, gli avversari.la società del Gruppo Qatar Holding, amplia la propria offerta di attività ludiche, sportive e di accrescimento personale destinate alla comunità, nella convinzione che lo sport rappresenti un’occasione unica di crescita e miglioramento soprattutto per le nuove generazioni. Attraverso il programma di iniziative gratuite “Smeralda Holding per il Territorio”, infatti, la società proprietaria delle principali strutture ricettive della Costa Smeralda, conferma il proprio impegno giocando un ruolo attivo per i giovani e per il territorio in cui opera, collaborando con importanti realtà associative culturali, sociali e sportive. Sarà possibile manifestare il proprio interesse a partecipare al campus contattando la segreteria organizzativa di Smeralda Holding. I 50 posti disponibili saranno assegnati in base all’ordine cronologico con cui sarà presentata la richiesta di partecipazione. Per poter accedere ai corsi sarà necessario presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva in corso di validità. La partecipazione è completamente gratuita.Per informazioni e adesioni:335 8422613 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17)perilterritorio@smeraldaholding.com