Il M5s presenta interrogazione sulla continuità territoriale: "Si tutelino i lavoratori Air Italy"

Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle alla Regione ha appena depositato, a firma del consigliere regionale Roberto Li Gioi,una mozione urgente sulla vicenda Air Italy. "Dopo aver sottolineato le forti responsabilità dell'Amministrazione Regionale -ha commentato Li Gioi- sulla situazione determinatasi chiediamo che sia riportata equità e omogeneità nella gestione delle rotte operate sui tre aeroporti dell'isola con Linate e Fiumicino e che sia revocato il bando sulle rotte da e per Olbia ripristinando il vecchio, nelle more della definizione della nuova continuità territoriale. Auspicando che il Presidente Solinas e l'Assessore ai Trasporti trovino in un anno una soluzione adeguata impegnamo Presidente e Giunta a mettere in atto tutte le azioni necessarie per salvaguardare l'occupazione dei dipendenti Air Italy di stanza nello scalo di Olbia, garantendo al contempo il diritto alla mobilità dei sardi senza sperequazione tra i territori".