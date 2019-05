Festa di Nostra Signora di Cabu Abbas a Olbia, intervento per la pulizia dell'area

OLBIA. In vista della festa che si terrà in onore di Nostra Signora di Cabu Abbas, il Comune di Olbia, insieme al Comitato dei Festeggiamenti e alla De Vizia, lo scorso sabato ha pulito l’area. «Si tratta di un’iniziativa che abbiamo svolto con grande entusiasmo. – spiega l’assessore all’Ambiente Gesuino Satta – Interventi come questi sono importanti per mantenere quanto più pulita possibile la nostra città, anche se si potrebbero prevenire se tutti noi fossimo più rispettosi dell’ambiente che ci circonda». «Stiamo cercando di realizzare una sorta di gemellaggio dei vari comitati cittadini, in modo che possano lavorare insieme ogni qualvolta un’area richieda un intervento rendendolo più rapido ed efficace» conclude l’assessore.









