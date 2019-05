Air Italy dà l'ok alla proposta della Regione sulla convivenza a Olbia con Alitalia e rilancia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Air Italy informa di aver ricevuto la proposta elaborata dalla Regione Sardegna in collaborazione con Alitalia. Pur essendo stato fissato un termine entro domani, venerdì 24 maggio, dopo una immediata analisi della proposta, è stata inviata una risposta positiva alla Regione Sardegna. L’ok definitivo però dovrà essere vagliato da una riunione dei vertici della compagnia che è stata fissata per domani. Sul piatto della bilancia dovrebbe esserci una contrapposta della compagnia qatariota che andrebbe ad essere addirittura più favorevole per Alitalia. Nello specifico, infatti, Air Italy ha richiesto che la compagnia di bandiera copra due rotte giornaliere invece di una come previsto dalla proposta della Regione. Questo probabilmente è dovuto alla disponibilità di aerei. A questo punto sembra proprio che i nodi stiano per essere sciolti anche se i colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno.