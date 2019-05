Successo degli atleti della Kan Judo Olbia nel Trofeo Città di Piombino-Piazza Bovio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un ottimo risultato per gli allievi di Angelo Calvisi che hanno avuto modo di confrontarsi in un’altra gara oltre Tirreno che vedeva tra i partecipanti diversi atleti di rilievo sulla scena nazionale giovanile. I primi a scendere sul tatami sono stati i due esordienti Gabriele Deiana ed Anna Virdis che si sono piazzati entrambi al secondo posto nelle categorie 42 kg maschile e 48 femminile.Un buon argento per Carlo Altana (66 kg) che dopo aver vinto due incontri per ippon, è stato sconfitto in finale, al termine di un incontro molto combattuto, da un atleta toscano. Manuel Asara, anche lui in gara nei 66 kg, pur disputando buoni incontri, si è invece fermato al quinto posto.Soddisfatto, al di là dei lusinghieri risultati, il maestro Angelo Calvisi che, insieme a Gavino Carta, Salvatore Calvisi ed Elio Mele segue la preparazione dei ragazzi anche in vista degli ultimi importanti appuntamenti della stagione a giugno.