Domani a Golfo Aranci l'iniziativa "Puliamo il mare", in azione i sub per ripulire i fondali

Domani a Golfo Aranci nuova iniziativa ecologica per pulire i fondali marini. Appuntamento domani mattina alle 9 nella piazzetta di fronte alla Guardia Costiera. Saranno presenti ottanta tra sommozzatori, ditte dei lavori marittimi e i sub dei centri Diving. L’iniziativa è organizzata dalla sezione della Lega Navale Italiana di Golfo Aranci e dal suo presidente Cav.Giuseppino Corso in collaborazione con il Comune e l’ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci.