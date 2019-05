Mahmood e i Subsonica a Olbia il 21 luglio per l'Olbia Tattoo Show

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Dopo il successo dello scorso anno, torna l’Olbia Tattoo Show, l’evento che coinvolgerà la nostra città nella terza decade di luglio. «Abbiamo voluto ripetere questa manifestazione che l’anno scorso ha rappresentato una novità assoluta nel panorama delle iniziative culturali, artistiche e di intrattenimento della nostra città. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Il momento clou, dal punto di vista artistico, sarà domenica 21 luglio, giornata nella quale di terranno i concerti del cantante vincitore di Sanremo, Mahmood, e di un gruppo capace di travolgere il pubblico con la sua grande energia, i Subsonica». «Siamo entusiasti di accogliere ad Olbia artisti di questo peso. – afferma l’Assessore Marco Balata – Oltre all’aspetto legato all’intrattenimento, la manifestazione rappresenta un importante volano per il comparto turistico della nostra città e per l’intera economia del territorio gallurese». Naturalmente i due concerti sono gratuiti per il pubblico.