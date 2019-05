I ragazzi delle scuole del nord Sardegna in concerto a Olbia all'E.Pais

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il 29, 30 e 31 maggio 2019 a partire dalle 15 e 30 la sala convegni del Museo archeologico di Olbia ospiterà i concerti dei giovani musicisti delle scuole secondarie di I grado del Nord Sardegna nell'ambito della rassegna organizzata dalla scuola E. Pais di Olbia denominata “Incontro tra scuole di indirizzo musicale”.Quest’anno oltre agli alunni dell’ “E. Pais” parteciperanno i ragazzi e le ragazze degli Istituti Comprensivi di “Li Punti” di Sassari, di Tempio, di Porto Torres, Castelsardo e di via Vicenza di Olbia. Oltre alle esibizioni pomeridiane è previsto un ulteriore appuntamento il 30 maggio alle 11 e 30.Ad organizzare la manifestazione i docenti di strumento della sede centrale dell'E. Pais di via Nanni: Giuseppe Fresi Roglia (violino), Alessandro Ghironi (tromba), Louis Massa (chitarra), Fabio Nicosia (pianoforte), e della sede di via Veronese Gillan Capra (percussioni), Lara Marino (sax), Virginia Leone (chitarra) e Stefania Masu (pianoforte).Il confronto e lo stimolo reciproco attraverso l’esperienza comune della musica sono, come ogni anno, gli obiettivi della Rassegna. L'evento è ad ingresso libero ed è patrocinato dal comune di Olbia.