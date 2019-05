Ritorna a grande richiesta il mondiale di moto d'acqua a Olbia dal 31 maggio al 2 giugno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«È un piacere e un onore poter avere nel Calendario della World Championship il Gran Premio d’Italia riportando l’Aquabike nella splendida Olbia» afferma Nicolo’ di San Germano, Presidente H2O racing. «Accogliamo con grande entusiasmo questa manifestazione sportiva. – Afferma il sindaco Settimo Nizzi – Dopo il grande successo dello scorso anno, siamo certi che porterà nuovamente benefici all’intera comunità in termini di sviluppo e promozione dell’immagine turistica di Olbia, anche grazie alla eco mediatica che sarà in grado di diffondere in tutto il mondo. Ringraziamo ancora una volta Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per l’importante collaborazione». «La manifestazione coinvolgerà moltissime persone. – Afferma l’assessore al turismo Marco Balata – Tutti alloggeranno in strutture alberghiere del nostro territorio e questo non potrà che portare benefici alla ricettività in un periodo di spalla alla stagione turistica».Per le informazioni sull’evento:https://www.aquabike.net/races/2019/world-circuit/grand-prix-of-italyhttps://www.aquabike.net/standings