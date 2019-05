Pfm, Modena City Ramblers ed Elio le star per "Voci di Maggio" 2019 a Santa Teresa Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tra folclore e gastronomia, a Santa Teresa di Gallura prende vita un suggestivo festival della canzone. Voci di Maggio, l’evento di musica, tradizione, moda e gastronomia più atteso della Sardegna, arriva l’8 e il 9 giugno nella splendida cittadina in provincia di Sassari. Grazie alla manifestazione nata 19 anni fa grazie all’intuito dell’Associazione Culturale “Istentales” - che ha riunito gli artisti più rappresentativi del panorama artistico isolano e nazionale e che è poi diventata itinerante - andrà in scena per due giorni una grande festa popolare che svelerà il lato più autentico dell’isola: migliaia di visitatori affolleranno Santa Teresa di Gallura seguendo un ricco programma che spazia dall’artigianato alla rievocazione di antichi mestieri, dalle sagre alla gara di tosatura, e che ruoterà intorno a due grandi appuntamenti musicali a ingresso gratuito, presentati da Giuliano Marongiu.. Il giorno successivo, sempre dalle 18, sarà la volta dei Modena City Ramblers, Elio, Tenore di Neoneli, Istentales, Bertas, Santa Fe, tenore Santu Caralu, Federica Loretti e Laura Spano; le maschere saranno protagoniste anche il 9 giugno, una giornata che sarà aperta alle 16 dal contest fra i giovani cantanti.Sabato alle ore 15 è in programma la gara di tosatura, mentre alle 17 torneranno protagonisti i ragazzi diversamente abili con il torneo di calcetto.Dopo Nuoro, Orosei, Olbia, Sassari, Cabras, S. Caterina di Pittinuri, le Terme di Fordongianus e La Maddalena, Santa Teresa di Gallura sarà insomma il teatro ideale dell’edizione 2019 di “Voci di Maggio”, che anche quest’anno richiamerà migliaia di spettatori in una irresistibile due giorni all’insegna dello spettacolo e delle tradizioni più autentiche della Sardegna.