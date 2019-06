In arrivo l'Amerigo Vespucci in porto a Olbia, sarà scortato dai campioni delle moto d'acqua

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I Campioni del mondiale di moto d'acqua scorteranno l’Amerigo Vespucci nel porto di Olbia. Oggi, sabato 1 giugno, secondo giorno del Grand Prix of Italy del Campionato Mondiale di Aquabike, gli spettatori della gara e gli abitanti di Olbia potranno vivere un’esperienza unica. Intorno alle ore 13 infatti arriverà in porto l’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, che farà il suo ingresso scortata da una delegazione di piloti di Runabout in parata con le bandiere dei loro paesi. Sarà uno spettacolo unico da non perdere.