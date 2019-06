Nuova impresa della Dinamo che mette nuovamente Ko Milano e va sul 2-0

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

: i primi 10 minuti di gioco si chiudono sul 21-20. Thomas si iscrive a referto aprendo la seconda frazione, l’Olimpia prende vantaggio con Burns e due triple di James. Grazie a una grande difesa i giganti trovano soluzioni in transizione con Polonara e Spissu, i milanesi con Burns e ancora con James dall’arco si riportano avanti di 10 lunghezze. La difesa biancoblu si chiude, Cooley, Pierre e Gentile non ci stanno, porta la loro firma il parziale di 8-0 che tiene il Banco a contatto. Nell’ultimo minuto è il botta e risposta dai 6.75 con Gentile e Polonara da una parte e Nedovic e James dall’altra a siglare prima il sorpasso biancoblu e poi il controsorpasso Olimpia, per andare negli spogliatoi sul 53-52.Nella ripresa è ancora Micov ad aprire, Thomas recupera palla e serve Pierre per il contropiede che vale il pareggio. La difesa biancoblu ora fatica a contenere l’energia dei milanesi, Micov da fuori e da sotto incrementa per il +9. Thomas dalla lunetta e Pierre interrompono l’inerzia avversaria, le triple di Nedovc e Nunnally accrescono il divario. I sassaresi cercano di capitalizzare dalla lunetta, James infila la sesta bomba, Pierre conclude bene da sotto, al 30° il vantaggio Olimpia è in doppia cifra (81-71). Negli ultimi 10’ di gioco è lotta a suon di bombe, Polonara, Thomas e Spissu rispondono a James per il -5. I giganti non mollano, Spissu porta i suoi a un solo possesso, James sgancia l’ottava bomba (su 12 totali), Polonara stoppa Nunnally e recupera una palla che però non trova la conclusione. I biancoblu faticano a concretizzare, Polonara infine firma il -3, a 15" dalla fine è James a sbagliare la conclusione e coach Pozzecco chiama i suoi per organizzare il possesso. I giganti escono dal time out con un gioco per Pierre che non sbaglia dall’arco ed è parità: 95-95 quando mancano 9”. James non approfitta del possesso e perde palla, l’ultimo tocco è di Gentile, la rimessa è ancora per Milano che nei 2” rimanenti non trova il canestro e si va all’overtime.Il Banco apre il supplementare con un break di 0-7 condotto da Pierre e Polonara, Pianigiani chiama i suoi. L’offensiva biancoblu è inarrestabile e il vantaggio sale ancora con Polonara, Thomas e una bomba di Spissu per lo 0-14. I viaggi in lunetta scrivono il punteggio finale: al Mediolanum Forum si chiude 101-112 per il 2-0. Domenica la serie si sposterà in Sardegna per gara3 al Palaserradimigni con la sfida che vale il match point della serie.Milano ha giocato una gara straordinaria, complimenti a loro. Avrebbero vinto contro chiunque. Non so che dire, dopo una partita di questo tipo penso che parlare sia superfluo. La consapevolezza da parte mia e dei ragazzi c'è sempre stata, sapevamo cosa potevamo fare e come potevamo farlo. Abbiamo giocato due partite clamorose grazie al fatto che questi ragazzi non mollano mai. Da quando sono arrivato ci siamo messi in testa che non potevamo permetterci di perdere e così sono tre mesi che non perdiamo. Può essere che questo film finisca, che alla fine non vinceremo lo scudetto ma quanto fatto rimane comunque un bellissimo film, con una serie stupenda".A|X Armani Exchange Milano 101 - Dinamo Banco di Sardegna 112Parziali: 21-20; 32-32; 28-19; 14-24; OT 6-17Progressivi: 21-20; 53-52; 81-71; 95-95; OT 101-112A|X Armani Exchange Milano: James 32, Micov 21, Musumeci , Fontecchio , Tarczewski 5, Nedovic 9, Kuzminskas 4, Cinciarini 2, Nunnally 17, Burns 3, Brooks 8, Della Valle . All. Simone PianigianiDinamo Banco di Sardegna: Spissu 10, Smith 2, McGee 1, Carter 7, Devecchi, Magro, Pierre 21, Gentile 15, Thomas 14, Polonara 29, Diop , Cooley 13 . All. Gianmarco Pozzecco