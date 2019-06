I campioni dell'aquabike con le bandiere di tutto il mondo scortano l'Amerigo Vespucci a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I campioni mondiali dell'aquabike hanno scortato ieri a Olbia l'ingresso della nave più bella del mondo in porto. Un'emozione unica per i piloti che diventeranno ambasciatori dell'Isola nel mondo e di questo ricordo che porteranno per sempre. E' in corso nella città gallurese la seconda tappa del campionato mondiale di aquabike e anche oggi, nel giorno della Festa della Repubblica, si potrà assistere ad uno spettacolo unico con le finalissime di tutte le categorie. Migliaia di spettatori hanno affollato gli spalti e anche oggi si prevede una giornata ricca di spettacolo e divertimento. Con l'ulteirore possibilità di visitare lAmerigo Vespucci che è a pochi passi dal campo gara.