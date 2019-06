Olbia, grande successo per la IX edizione della rassegna musicale promossa dalla scuola Ettore Pais

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, patrocinata dal Comune di Olbia e organizzata dai docenti dell’indirizzo musicale: Giuseppe Fresi Roglia (violino), Alessandro Ghironi (tromba), Louis Massa (chitarra), Fabio Nicosia (pianoforte), Gillan Capra (percussioni), Lara Marino (sax), Virginia Leone (chitarra) e Stefania Masu (pianoforte), ha raggiunto l'obiettivo desiderato, far incontrare e confrontare alunni e insegnanti su un argomento comune, la musica.Sempre presente, attento e caloroso durante tutti gli spettacoli, un numeroso pubblico. Apprezzata anche l'esibizione che si è svolta il 30 maggio all'interno della sede di via Nanni per tutti gli studenti delle classi prime della scuola. Soddisfatti i docenti organizzatori della manifestaizone: "alunni e insegnani hanno avuto la possibilità di confrontarsi – spiega Fresi Roglia, referente del progetto e coordinatore dell'indirizzo musicale – un'occasione importante di stimolo e molto coinvolgente che ha arricchito tutti. La musica, come arte e come linguaggio – prosegue – ha molteplici finalità educative e formative, e questi incontri, attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti, favoriscono l'ascolto, il rispetto e relazioni interpersonali positive".