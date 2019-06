Il consigliere regionale Meloni in visita al Mater Olbia: "Ora manca solo l'ultimo ok della Regione"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono molto soddisfatto a seguito del sopralluogo della commissione sanità al quale ho partecipato questa mattina, che conferma quelle che erano le notizie in mio possesso: il Mater Olbia, finalmente, non è più un cantiere ma una realtà, ed è davvero pronto ad aprire. Un lavoro, anche politico, lungo e faticoso, iniziato, per quanto mi riguarda, nel maggio Adesso manca solo l'ultimo ok della Regione, che dovrà concedere l'accreditamento per tutti i 202 posti letto previsti a regime, e così un sogno durato 30 anni potrà finalmente avverarsi.