Borse di studio per merito scolastico, a Olbia 15mila euro per i diplomati più virtuosi

«Per la prima volta quest’anno verranno erogate borse di studio a favore degli studenti in base a criteri che riguardano esclusivamente il rendimento ed il merito scolastico. Oltre alle misure esistenti che garantiscono il diritto allo studio sulla base dei criteri reddituali, riteniamo fondamentale premiare gli studenti delle scuole superiori che, con costanza e impegno, concluderanno questo anno scolastico con risultati eccellenti». Così si esprime l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra in merito alla nuova iniziativa dell’amministrazione comunale, sempre attenta a favorire la crescita culturale della popolazione studentesca andando a creare interventi volti a incentivare il proseguimento degli studi dopo le scuole superiori. Tra i requisiti richiesti nel bando, il conseguimento del diploma di maturità con una votazione non inferire a 98/100. L’importo totale destinato alle borse di studio è di 15mila euro, che verrà suddiviso tra gli studenti beneficiari. L’istanza di domanda potrà essere inoltrata a partire dal 1 agosto al 20 agosto 2019.L’avviso e il modulo di domanda è consultabile sul sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it, sezione notizie e nell’albo pretorio online; negli uffici del Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione, via Capo Verde n. 1 c/o Delta Center; il Servizio Informacittà c/o il Museo archeologico, viale Principe Umberto I Loc. Molo Brin, e-mail: informacittaolbia@ctr.it tel 078925139; nell’ufficio polifunzionale per il cittadino,Via Dante,1. La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Fancello tel. 0789 52151, indirizzo e-mail cfancello@comune.olbia.ot.it.