Conto alla rovescia per il Jova Beach Party a Olbia il 23 luglio, esce oggi il nuovo disco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una vera e propria festa che culminerà nei concerti di Jovanotti nelle più belle e prestigiose località di mare e di vacanza di tutta Italia. Otto nuove canzoni sono contenute all’interno dell’album che è uscito oggi e che si intitola Jova Beach Party. Ad annunciarlo lo stesso cantante sui suoi profili social. “E’ sempre una giornata speciale quando esce un disco nuovo mi sembra dai essere nuovo anche io. Mi sono messo qui a sentirlo e sono molto contento del lavoro fatto. Leggo i vostri messaggi mentre ascolto e questa prossima frase sono due minuti che la scrivo e la cancello perché le parole giuste suonerebbero tipo aaaaaaaahhhhhhhhhhhwwwwwwoooooooowwwwwwwyuuuuuuuuhuuuuuuuhaaaaaaaayaaaaak” Urlo di Tarzan! Grazie a tutti e ora andiamo in spiaggia a spaccare”.Il tour estivo di Lorenzo, infatti, sbarca a Olbia il prossimo 23 luglio per un evento che si preannuncia indimenticabile ed è uno degli appuntamenti più attesi e importanti di tutta l’estate 2019 in Sardegna. Su www.moby.it è già possibile acquistare lo speciale biglietto “traghetto + concerto” ed iniziare la grande giornata di festa già dall’imbarco viaggio verso la Sardegna.L’opzione è valida sulle rotte per la Sardegna su prenotazioni di sola andata o di andata e ritorno e, al momento dell’acquisto del biglietto della nave, si riceverà una carta d’imbarco che conterrà i codici da presentare il giorno del concerto alle biglietterie ufficiali del “Jova Beach Party” di Olbia per ritirare i propri biglietti prenotati. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo grande evento, non solo per la visibilità mediatica che restituirà alla città e per il grande piacere di ospitare ad Olbia un artista della taratura di Lorenzo Cherubini. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Il tour sposa la causa dell’ambiente e Jovanotti è un grande esempio da seguire in grado di influenzare positivamente il pubblico». «Il lavoro che l’amministrazione comunale sta svolgendo per rendere Olbia una città sempre più importante, a dimensione europea e appetibile dal punto di vista turistico si traduce anche in questa manifestazione che non vediamo l’ora di accogliere nella nostra città» conclude l’assessore al turismo Marco Balata.