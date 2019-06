Parte la nuova continuità territoriale su Olbia, ecco un piccolo vademecum della Geasar

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una soluzione che comunque ha previsto la coabitazione dei due vittori e che sta causando diverse problematiche come la cancellazione di alcuni voli che verranno comunque riportati. per far fronte a questi disagi la società aeroportuale di Olbia, Geasar, ha redatto un piccolo vademecum con domande e risposte sui quesiti maggiormente posti dai passeggeri in questa fase di transizione.1)Airitaly opererà 4 frequenze giornaliere da/per Roma Fiumicino e Milano Linate, mentre Alitalia 1 frequenza giornaliera da/per Roma Fiumicino e 2 frequenze giornaliere da/per Milano Linate. Le consigliamo di visitare entrambi i siti internet delle compagnie aeree (o contattare i call-center dei vettori) per individuare il volo più confacente alle sue esigenze di orario.2)RispostaSe ha già acquistato un volo con Alitalia il vettore le fornisce quattro alternative:A) La riprotezione gratuita (anche in altre date) su uno dei voli operati da Alitalia di cui sopra;B) La riprotezione gratuita (anche in altre date) su uno dei voli operati da Airitaly;D) Cambio gratuito del biglietto (anche in altre date) con partenza/arrivo dagli aeroporti di Cagliari o Alghero;C)Rimborso integrale del biglietto.Dal 27 luglio al 27 ottobre l’aeroporto di Milano Linate sarà chiuso per lavori. In questo periodo tutti i voli di continuità territoriale opereranno da e per l’aeroporto di Milano Malpensa.