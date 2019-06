I Clean Bandit, Jess Glynne e Rita Ora le star dell'estate 2019 al Cala di Volpe di Porto Cervo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La Marriot Costa Smeralda cala il pocker d'assi per i due concerti dell'estate in programma a Porto Cervo. Il 26 luglio. Il palcoscenico del Cala di Volpe anche quest'anno sarà la vetrina mondiale che accenderà i riflettori sulla Sardegna e la Costa Smeralda. Ad annunciare gli eventi l'Area manager di Marriot, Franco Mulas, che ha svelato tutti i dettagli nel corso di una conferenza stampa. Da Elton John a Jamiroquai, da Anstacia a Robbie Williams il Cala di Volpe si conferma l'arena perfetta per i concerti internazionali. La leggenda si rinnova dunque anche quest'anno con il gruppo britannico Clean Bandit. Rather Be è il singolo di maggior successo lanciato nel 2014, ma la band è stata capace di vendere fino al 2016 13 milioni di singoli e oltre un milione di album. Insieme agli artisti inglesi si esibirà anche un dj di fama internazionale, il cui nome verrà svelato nei prossimi giorni. Nel cuore dell'estate, il 12 di agosto, andrà in scena il secondo appuntamento con la grande musica Jess Glynne e Rita Ora. La prima è una cantante e compositrice britannica, vincitrice del Grammy Award per la miglior registrazione dance grazie alla stessa Rather Be, in collaborazione proprio con il gruppo Clean Bandit nel 2014: l'unica artista donna ad aver ottenuto sette prime posizioni nella classifica di singoli britannica. Ad oggi ha venduto più di 30 milioni di singoli e 3 milioni di album in tutto il mondo. Rita Ora, artista di punta del genere dance pop, kosovara di origine, ha al suo attivo i due album Ora e Phoenix e vanta oltre 15 milioni di follower su Instagram.