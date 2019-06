Si schianta con l'auto su un palo a Olbia, un ferito: in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per cause da accertare un'auto, con a bordo due turisti ha invaso la corsia opposta schiantandosi ad un palo di una stazione di servizio. Sul posto è intervenuta la squadra 7A del distaccamento di Olbia Basa che ha messo in sicurezza il luogo interessato dall'evento. Uno dei due occupanti del veicolo è stato trasportato al pronto soccorso dal personale sanitario del 118 dell'ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto presente anche la Polizia Locale di Olbia.