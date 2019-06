Ingerisce 47 ovuli di eroina, 27enne corriere della droga arrestato in aeroporto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

al controllo di alcuni cittadini extracomunitari, tra i quali un, 27enne, di origine nigeriana.Il sospetto è sorto in particolare per l’annullamento del biglietto di rientro, sebbene lo stesso avesse effettuato il check in online, previsto la sera prima.I successivi accertamenti clinici, hanno confermato il sospetto degli agenti, e scoperto la presenza di 43 ovuli, nascosti nella parte addominale del giovane.La sostanza avente un peso complessivo di 650 grammi, dopo le opportune analisi è risultata positiva al test dell’eroina e suoi derivati. Completate le formalità di rito, il 27enne è stato dichiarato in arresto perché ritenuto responsabile di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, nella mattinata di ieri, trasferito alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.