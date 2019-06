L'arca di Salmo fa rotta su Olbia dal 21 al 23 giugno con l'Open Sea Repubblic

OLBIA. L'Open Sea Repubblic è un enorme palco itinerante che salperà venerdì 21 giugno da Genova a bordo di una nave GNV in direzione Olbia e farà ritorno domenica 23 giugno. Un esclusivo festival ideato da Salmo in persona con la partnership di Redbull. Un'esperienza unica e coinvolgente mai provata prima dall'artista. L'organizzazione trasformerà per due giorni la comunità della nave in una vera e propria repubblica sull’acqua con sue regole e uno statuto speciale dove 1000 fan potranno vivere un’esperienza unica, interagendo con gli artisti con i quali condivideranno uno spazio comunitario “open”, senza barriere, in mezzo al mare.







Gli spazi della nave GNV, dal ponte alla piscina, i bar, la discoteca, le sale giochi, il cinema saranno animati giorno e notte con Dj set, concerti live e showcase con Salmo e molti altri artisti, producer e dj da lui selezionati. Oltre alla musica durante tutto il tragitto saranno previste varie attività ricreative dedicate a videogiochi e cinema. Sabato 21 giugno Salmo, insieme a degli ospiti a sorpresa, salirà sul palco allestito sul ponte della nave per uno speciale live set, una performance unica di circa 3 ore pensata ad hoc per questo evento e totalmente diversa dal live di “Playlist Tour” ancora in corso.





Ecco la Line Up degli artisti:





SALMO SOUNDSYSTEM w/DJ SLAIT + SECRET GUESTS

GEMITAIZ showcase w/MIXER-T

FRANCO 126

DENGUE DENGUE DENGUE

CROOKERS & NIC SARNO feat MASSIMO PERICOLO

ROSA PISTOLA

VENERUS

MACE

IVREATRONIC DJSET

ADIEL

FRENETIK & ORANG3 feat VICTOR KWALITY

ATTILA & HIGHLIFE POSSE

TOUCH THE WOOD feat KETAMA126

NICE CLUB feat SPERANZA

HØT feat TAURO BOYS

BALERA FAVELA feat LAZY FLOW



