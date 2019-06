Stasera alle 20.45 torna la Dinamo in campo per la finale playoff e pareggiare i conti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Smaltite le scorie della vittoria sfumata lunedì, i giganti tornano in campo al Taliercio per la gara2 contro Venezia con l'obiettivo di portare in parità la serie di finale, palla a due ore 20:45 in diretta tv su Raisport, Eurosport 2 e Player e nelle Club House di Sassari e CagliariDinamo Banco di Sardegna determinata a portare già da stasera la serie in parità. Nel clima infuocato del Taliercio di Mestre i ragazzi di coach Pozzecco sanno di dover rimanere sereni e concentrati, e proprio Gianmarco Pozzecco avverte tutti:"Non siamo per niente abbattuti e vogliamo rifarci, scenderemo in campo con lo spirito di sempre". Ripartire dagli errori e reagire alla prima sconfitta dopo ventidue successi consecutivi, la serie è apertissima, parola di Jack Cooley che in gara1 ha mostrato tutta la sua solidità con una doppia doppia da 12+11:"Qui si gioca in un clima infernale, può succedere di tutto ma non perderemo la nostra serenità, siamo consapevoli dei nostri mezzi". E allora forza Banco, palla a due ore 20:45, diretta tv come sempre nelle Club House di Sassari e Cagliari, su Raisport HD e Eurosport 2.