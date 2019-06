Domenica la coppa MariSardegna, regata velica rganizzata da Marina MIlitare e Lega Navale Italiana

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Domenica 16 giugno, con partenza alle ore 11.00 dal porto di Cagliari, avrà luogo la competizione velica challenge “Coppa Marisardegna”, tradizionale appuntamento del calendario velistico cagliaritano, nato nel 2002 dalla collaborazione tra la Sezione velica della Marina Militare e la locale sede della Lega Navale Italiana.Nello scenario del Golfo degli Angeli si affronteranno imbarcazioni delle categorie Regata e Gran crociera suddivise su varie classi, in un percorso costiero di 18 miglia che andrà dal Porto a Capo Sant’Elia, proseguendo per l’Ospedale Marino fino a Foxi e rientro.Le iscrizioni saranno aperte presso la sede della Lega Navale di Cagliari – loc. Su Siccu in viale Colombo 135 tel 070/300240 mail: cagliari@leganavale.itI termini per l’iscrizione scadranno il giorno 15 giugno 2019 alle ore 13.00.