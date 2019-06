I quattro atleti del Kan Judo Olbia conquistano due ori, un argento e un bronzo a La Maddalena

OLBIA. Due ori, un argento e un bronzo: hanno fatto l’en plein i quattro atleti del Kan judo Olbia-Judo team Angelo Calvisi che sabato scorso hanno partecipato a La Maddalena al Trofeo garibaldino, gara regionale organizzata dal Judo club La Maddalena diretto dal maestro Antonio Isoni che ha visto sui tatami isolani tutte le principali squadre sarde più alcuni atleti provenienti da altre regioni. Per il club olbiese, sempre presente alla competizione e più volte vincitore del Trofeo, un appuntamento irrinunciabile. Nella categoria cadetti, under 18, i ragazzi del maestro Angelo Calvisi hanno portato a casa tre medaglie pesanti.







Carlo Altana ha conquistato l’oro nei 66 chili vincendo tre incontri per ippon e confermandosi al vertice della sua categoria. Oro anche per Simone Rosas, primo anno cadetto, con due incontri vinti nei 50 chili. Brillante argento per Massimo Romdhani che nei 73 chili ha disputato una buona gara ed è stato sconfitto in finale dal quotato atleta sassarese Battino. Nella categoria esordienti, under 15, Riccardo Nurzia al debutto nella categoria dei 50 chili ha ottenuto un bronzo. Gli atleti erano seguiti dal maestro Angelo Calvisi e dai tecnici Gavino Carta e Salvatore Calvisi che per tutta la stagione di gare che si avvia al termine hanno curato la loro preparazione, insieme a quella dei loro compagni, nella palestra di via Perù.

