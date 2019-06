Dinamo in campo alle 20.45 a caccia della vittoria in gara 3 contro Venezia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Si accende la finale scudetto, la Dinamo Banco di Sardegna torna dopo due gare al Taliercio nel suo fortino. La Sardegna si prepara ad un nuovo appuntamento con la storia, palazzetto esaurito in ogni ordine di posto con il maxischermo in via Pietro Nenni pronto ad accogliere chi non è riuscito a trovare un biglietto per le gare 3 e 4. Daniele Magro, dopo l'ottima prova d'impatto della sfida di mercoledì presenta il match di stasera:"Sarà importante avere il ritmo della partita a nostro favore e riuscire a controllare la gara evitando di concedere tiri facili agli avversari". La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 e Player e su RaiSport HD, e a proposito di questo coach Pozzecco ha fatto un passaggio sull'importanza di dare opportuna visibilità alla serie scudetto contro la Reyer:"In Italia abbiamo la responsabilità di essere ambasciatori della pallacanestro pur non essendo, a mio avviso, uno sport di nicchia. Il nostro è uno sport sano, con una rivalità sana, ed è giusto che una finale sia trasmessa in diretta sui canali più importanti".Biglietti. PalaSerradimigni sold out per questa sera, la biglietteria sarà aperta dalle 17:00 fino all’inizio del match. La società informa che i cancelli del PalaSerradimigni apriranno alle 19:45.Baby parking. Al costo di 6 euro è disponibile il servizio baby parking a partire da 45 minuti prima dell'inizio della partita. Maggiori informazioni allo 079280068 o presso il Dinamo Store di via Nenni dove è possibile pagare la quota.Food & Beverage. Durante le partite casalinghe nei settori A, B e C del PalaSerradimigni sono presenti i corner Food&Beverage con i banchetti ristoro: gli esclusivi Hot Dog Oscar Mayer, pizzette, spianatine farcite, bibite e birra e tanti snack. Il servizio è attivo a partire dall’apertura dei cancelli fino alla mezz’ora successiva alla fine della partita.