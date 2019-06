Domani arriva Alessandro Borghi a Olbia per presentare "Sulla mia pelle", film su Stefano Cucchi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sarà Alessandro Borghi domani, sabato 15 giugno l'ospite d'onore dell'Olbia Film Network. L'attore romano reduce dalla vittoria del David di Donatello come migliore attore torna ad Olbia, dopo tre anni dalla sua partecipazione come ospite del Figari Film Fest, per incontrare il pubblico e presentare la pellicola di Alessio Cremonini "Sulla mia pelle" in cui veste i panni di Stefano Cucchi nel racconto della sua ultima settimana di vita. La serata avrà inizio alle ore 21 presso l'arena cinematografica del Festival situata in Piazza Dante e prevede un momento di scambio con Borghi e a seguire la proiezione del film. La pellicola di Cremonini è stata fortemente voluta al Festival proprio da Borghi che lo ritiene "un film necessario".