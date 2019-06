Sulla spiaggia di Marinella giornata per la sicurezza in mare con i bambini delle scuole primarie

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’evento si è svolto lo scorso sabato presso la Spiaggia di Marinella e ha coinvolto i bambini delle scuole primarie con i loro genitori, oltre al personale professionale della Società Nazionale di Salvamento e della Guardia Costiera Golfoarancina che ha partecipato con 6 uomini e donne e con la Motovedetta CP709.recordman di canoa, gli istruttori hanno illustrato le dieci regole d’oro per vivere il mare in piena sicurezza rispondendo alle domande dei bambini curiosi.Si ricorda che da quest’anno l’Ufficio Circondariale con la Nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare 30/2019 ha consentito l’utilizzo delle dotazioni facoltative di salvataggio proprio come la rescue board.Poi i nuovi bagnini abilitati al BLS e BLSD hanno effettuato, dimostrazioni su come effettuare la rianimazione cardiaca e come utilizzare il defibrillatore. Sono stati coinvolti, inoltre tre ragazzi disabili nominati bagnini per un giorno e a cui è stato insegnato a vogare su un pattino.Il progetto “Papà ti salvo io” fa parte del protocollo siglato nel tra Miur e Società Nazionale di Salvamento, cui l’Ufficio Circondariale ha aderito con entusiasmo patrocinando la manifestazione. L’iniziativa proposta è nata per sensibilizzare l’utenza balneare, ed in particolare i bambini, sulla sicurezza in mare e la tutela dell’ambiente: temi all’ordine del giorno per gli uomini e donne della Guardia Costiera che ogni giorno prestano la loro attività e le loro risorse per difenderli.L’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, coordinato dal Direttore Marittimo CV (CP) Maurizio TROGU, continua nelle attività di controllo preventiva per la sicurezza della balneazione.