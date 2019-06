Si perde in mare a Cala Petra Ruja, 67enne ritrovato grazie alla Guardia Costiera

OLBIA. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci al Comando del TV (CP) Angelo Filosa è intervenuto in serata per la segnalazione della presunta scomparsa in mare di una persona nei pressi delle acque di Cala Petra Ruja del Comune di Arzachena. L’uomo, 67enne, di nazionalità tedesca, era uscito in mare per una nuotata, intorno alle 16.15, con l’intenzione di circumnavigare a nuoto la piccola penisola fino alla spiaggia di Suaredda. Dopo oltre due ore dalla sua partenza a nuoto, alcuni conoscenti che condividevano il soggiorno con lui, non vedendolo più rientrare hanno deciso di dare l’allarme. La Guardia Costiera di Golfo Aranci coordinato dalla Direzione Marittima di Olbia disponeva l’invio della Motovedetta SAR CP 894 della Capitaneria di Porto di Olbia ed allertava gli equipaggi della MV CP 709 e del Gommone B77 per le ricerche, contestualmente inviava anche una pattuglia per le ricerche via terra.







Fortunatamente dopo quasi un’ora dalla segnalazione e tre ore circa dalla scomparsa, alcuni bagnanti segnalavano ai conoscenti impegnati nelle ricerche che era arrivato presso la spiaggia di Suaredda un uomo a nuoto “molto preoccupato”. Un turista di nazionalità russa provvedeva ad accompagnarlo presso un bar della spiaggia di razza di Junco. La Guardia Costiera di Golfo Aranci non fermava le ricerche e continuava fino ad aver personalmente verificato e parlato con l’uomo scomparso. Finalmente alle ore 19.40 si poteva comunicare il cessato allarme con il turista tedesco che si metteva in contatto con la Sala Operativa di Golfo Aranci e rassicurava sulle sue condizioni. L’uomo che si era avventurato a nuoto, si diceva convinto di poter ritornare, ma durante la traversata aveva avvertito crampi alle gambe ed era riuscito comunque a raggiungere la prima spiaggia dove è stato assistito da altri turisti.

L’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, coordinato dal Direttore Marittimo C.V.(CP) Maurizio Trogu ricorda, in qualsiasi evenienza, il numero blu gratuito 1530, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.