Sbarca "il Grande Show" a Porto Rotondo con musical, danza, trampolieri e funamboli

il Grande Show è un grande spettacolo frutto di un anno d'impegno, dedizione, sacrificio, applicazione, disciplina e organizzazione per allievi e famiglie. Da settembre a giugno, con costanza e perseveranza, tutti i protagonisti, di ogni età, sono stati coinvolti per mettere in scena uno spettacolo capace di emozionare e divertire, sbalordire e gratifcare. Le luci della ribalta, il palcoscenico, i costumi di scena, il trucco, sono i punti fermi, capaci di alimentare la passione e la voglia di esibirsi con la consapevolezza che ogni tassello è fondamentale per la riuscita di un Grande Show.Tutti insieme per creare momenti unici che alimentano la passione. Il Grande Show di Claudio Rocco e di Desirèe Rocco, impegnerà piccoli ballerini dai tre ai sette anni coinvolti dal Gioco Danza, capaci di interagire con i colleghi un po’ più grandi di otto e dodici anni e con ballerini più adulti.I DocentiAd arricchire il Team di docenti, Desirèe Rocco: una laurea al Dams di Roma e un percorso formativo che vede proprio nel Musical il suo epicentro. La capacità di intergaire con bambini piccoli grazie al Gioco Danza, propedeutico alla studio della danza. Passione, metodo e la capacità di affrontare ogni lezione in lingua italiana e inglese, rendono la presenza di Desireè Rocco fondamentale per l’Accademia. Claudio Rocco, mente e vero motore dell'Academy, ha saputo creare coreografie uniche per i più importanti show televisivi firmati Rai e Mediaset; ha saputo mettere in scena edizioni indimenticabili della Grande danza di San Pantaleo e Festival dedicati esclusivamente ai giovani talenti della danza italiana.Lo spettacoloSarà uno show completo arricchito da giovani danzatrici, acrobati, artisti circensi, funamboli B-Boy della Break Dance, trampolieri, ballerini della streat Dance, ospiti, gioco danza, danza contemporanea e musical. Il Grande Show è il miglior modo per festeggiare il ritorno a Olbia della Ballet Center Academy di Claudio Rocco. Una pietra miliare della danza in Sardegna. I saggi di fine corso della scuola, sono stati per oltre venti anni, gli spettacoli più visti dal pubblico, eventi imperdibili, durante i quali, in più occasioni, oltre all'originalità della programmazione era possibile apprezzare giovani talenti e grandi star della danza. Gli allievi per Claudio Rocco non sono mai stati solo allievi, sono sempre stati giovani artisti da incoraggiare e accompagnare.L'AppuntamentoL'appuntamento con il Grande show è per il 29 Giugno alle ore 21,30 sul palco dell'Anfiteatro di Porto Rotondo con la regia e le coreografie di Claudio Rocco e Desirèe Rocco. Prevendita presso il Black Swuan in via Capoverde a Olbia.