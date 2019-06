Olbia Film Network e Figari Film Network incassano il successo dell'edizione 2019

La serata di chiusura ha visto protagonisti i cortometraggi del Figari Film Fest. Giurate d’eccezione di quest’anno le attrici Lucia Ocone e Alessia Barela che hanno assegnato il premio al miglior corto d’animazione e al miglior corto internazionale, rispettivamente "Selfies" di Claudius Gentinetta e "Fauve" di Jérémy Comte. Il Premio per il miglior cortometraggio nazionale e il miglior corto regionale è stato assegnato invece da Tamas Gabeli, direttore del Festival Busho di Budapest e dalla regista iraniana Farnoosh Samadi che di comune accordo hanno premiato “Il mondiale in piazza” di Vito Palmieri e "Warlords” di Francesco Pirisi. Nella nuova sezione dedicata alle storie di donne si è imposto “Deserter” della giovane israeliana Prague Benbenisty, e infine il Premio Rai Cinema per il miglior film in concorso è andato a “Il nostro concerto” di Francesco Piras che verrà trasmesso su tutte le piattaforme Rai.

e al suo interno il Figari Film Fest, festival internazionale di cortometraggi giuntola suo nono anno.Un’edizione caratterizzata da 230 accreditati Industry, 45 cortometraggi e 4 lungometraggi proiettati, 500 film nella video library a disposizione dei distributori e buyers, 48 produzioni cinematografiche coinvolte e 8 festival internazionali partner.Per la sezione Corto Sardegna, che da invece l’opportunità di realizzare un progetto grazie al premio di 10.000 euro, è stata premiata la sceneggiatura di “Supernova” di Annette Fabiana Lupo.Nel corso del Festival sono stati inoltre consegnati un Premio speciale alla carriera ad Alessandro Borghi, il Premio Comunicazione a Le Coliche, il Premio Bracco ai migliori giovani attori dell’anno a Linda Caridi e Andrea Carpenzano, il Premio Cinema e Parole a Fabio Celenza, i Premi Opere Prime a Bonifacio Angius per “Ovunque Proteggimi”, a Laura Luchetti per “Fiore Gemello” e Augusto Fornari per “La casa di famiglia”, accompagnato al festival da Matilde Gioli e Toni Fornari protagonisti della sua opera prima.Tra gli ospiti giunti ad Olbia anche gli attori Jacopo Cullin, Paola Minaccioni e Lorenzo De Angelis e i musicisti MICALI, Frances P, e Audiomagazine protagonisti con i loro concerti degli After Fest.Anche quest’anno la manifestazione ha dunque sostenuto e dato visibilità agli esordi cinematografici, al cinema indipendente, ai nuovi progetti locali, nazionali ed internazionali, grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff che ha prodotto un festival con proiezioni serali gratuite aperte al pubblico ed incontri professionali quotidiani.Proponendo conferenze, pitch, location scouting e momenti conviviali il Festival ha messo in contatto buyers da tutta Europa, fra cui Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE e realtà ancora giovani ed in fase di affermazione che hanno presentato i loro progetti in cerca di distribuzione o di produzioni.La manifestazione è stata sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dal Comune di Olbia.Elenco vincitori FIGARI FILM FEST 2019-FFF NATIONAL COMPETITION"Il mondiale in piazza" di Vito Palmieri-FFF INTERNATIONAL COMPETITION"Fauve" di Jérémy Comte-FFF WOMEN'S STORIES COMPETITION"Deserter" di Prague Benbenisty-FFF ANIMATION COMPETITION"Selfies" di Claudius Gentinetta-FFF REGIONAL COMPETITION"Warlords" di Francesco Pirisi-PREMIO RAI CINEMA"Il nostro concerto" di Francesco Piras