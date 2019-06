Incompatibilità tra Reddito di inclusione sociale e Reddito di cittadinanza, lo comunica la Regione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Dirigente ad Interim dei Servizi Sociali del Comune di Olbia, rende noto che la Regione Sardegna con nota n. 2488 del 10.06.2019, ha comunicato che la misura regionale del reddito di inclusione sociale “R.E.I.S.”, non possa essere erogata a favore di chi beneficia del reddito di cittadinanza.Per quanto sopra esposto i beneficiari del REIS dovranno compilare l’autocertificazione di cui al modulo allegato che dovrà essere consegnata, con la lettera di accompagnamento,all’ufficio protocollo del Comune di Olbia entro e non oltre il giorno 8 luglio c.a.Servizio Informacittà – Località Molo Brin- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante,- dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì dalle 16 alle ore 18.Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde n. 2 c/o Delta center- dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e lunedì e mercoledì dalle 16 alle18.