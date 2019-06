Riaperto il ponte in via Pertini a Porto San Paolo nell'ambito del Piano di Assetto Idrogeologico

I lavori hanno previsto anche la riqualificazione e abbellimento dell’intera area, mediante nuovi lampioni, aiuole e ringhiere. L’esigenza di aprire il ponte per la stagione estiva e in vista della festa del paese, anche per non creare troppi disagi agli automobilisti, ha imposto tempi certi alla ditta, che sono stati rispettati. Superato il collaudo statico e tutte le prove di carico, non resta che ultimare la piantumazione delle aiuole, e la stesura del secondo strato di asfalto.



Il vecchio ponte in caso di eventi atmosferici eccezionali, non avrebbe consentito il regolare deflusso delle acque. Per questo motivo era stato ricercato e trovato il finanziamento dall’amministrazione Meloni, 460 mila euro di risorse regionali, l’amministrazione Lai ha approvato il progetto, bandito le opere e realizzate.