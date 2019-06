Infortunio in barca, in azione gli uomini della Guardia Costiera di Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

coordinato dal Direttore Marittimo C.V. (CP) Maurizio Trogu. Infatti, durante la mattina, la Guardia Costiera di Golfo Aranci è stata allertata dal conduttore di una unità da diporto di 10 metri con a bordo 4 persone. Uno degli occupanti di 85 anni, a causa di un’onda, aveva perso l’equilibrio e cadendo si era lussato una spalla. Come riferito dai diportisti, l’anziano restava in posizione supina tenendosi braccio e petto e, essendo cardiopatico, aveva fatto temere al resto dei passeggeri il sospetto di un infarto. Questa evenienza causava maggiore agitazione e panico a bordo da parte dei familiari.un militare saliva a bordo dell’imbarcazione ed assumeva il comando dell’imbarcazione conducendo l’unità in sicurezza nel porto di Golfo Aranci, scortata dalla Motovedetta CP709. Giunti in banchina, il personale sanitario verificava le condizioni dell’uomo e con l’aiuto del personale di Circomare Golfo Aranci, l’anziano veniva messo in barella, sbarcato e trasferito sull’ambulanza della Protezione Civile di Monte Ruju e da qui in ospedale.Gli occupanti dell’imbarcazione hanno voluto ringraziare il personale militare intervenuto per l’assistenza fornita e la sicurezza dimostrata durante la gestione dell’emergenza. Il Comandante TV (CP) Angelo FILOSA ricorda ai diportisti di prestare la massima attenzione durante la condotta, di moderare la velocità e curare sempre la sicurezza dei passeggeri, soprattutto di anziani e bambini, perché l’andare per mare coinvolge una infinità di variabili. Per qualsiasi evenienza, si ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in mare, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.