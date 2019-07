© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E' stato appena diffuso dalla protezione civile regionale l'allerta per il pericoli di incendi nella giornata di domani in tutta la Sardegna e quindi anche in Gallura. Attivate tutte le procedure previste dal codice giallo. A preoccupare le persistenti temperature alte che con un leggero vento da est sud est potrebbero causare alcune criticità.