Waterfront Costa Smeralda 2019, sabato la serata di inaugurazione con Morcheeba e Joe Bastianich

OLBIA. Grande attesa per sabato 6 luglio, serata di inaugurazione del Waterfont Costa Smeralda 2019 che per il secondo anno consecutivo ospiterà brand di lusso, intrattenimento ed eventi nella prestigiosa banchina del Porto Vecchio di Porto Cervo. Salotto di grande eleganza e fascino disegnato dall’architetto Gio Pagani e realizzato da Filmmaster Events per conto di Smeralda Holding, Waterfront Costa Smeralda è sinonimo di stile assoluto.







Durante la serata saranno annunciate le tante novità della nuova edizione 2019, gli eventi inediti, gli atelier e i brand di lusso che saranno ospiti del nuovo salotto smeraldino. Ospiti speciali della serata di inaugurazione saranno Joe Bastianich Project e i Morcheeba.Appuntamento per sabato 6 luglio alle ore 19.30 presso il Porto Cervo Marina (Molo Vecchio).

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione