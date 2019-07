Preoccupazione di Meloni sul Mater Olbia: "La Lega sconfessa la giunta Solinas e blocca l'ospedale"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il consigliere del partito democratico, Giuseppe Meloni è fortemente preoccupato per la proposta del consigliere della Lega Giagoni che ha chiesto il rinvio sul voto del finanziamento al Mater Olbia. Ecco le sue parole:"Quello che è accaduto stamane in consiglio regionale nella seduta congiunta delle commissioni bilancio e sanità è sconcertante. La Lega, per mezzo del suo capogruppo Giagoni, ha proposto di rinviare il voto sul finanziamento per il Mater Olbia; proposta accolta dalla maggioranza e disposta dai presidenti Truzzu (Fratelli d'Italia) e Gallus (Udc).Le motivazioni addotte dal consigliere gallurese della Lega nella richiesta di rinvio sono talmente deboli da non poter nascondere gravi problemi in maggioranza circa la conclusione positiva, con il doveroso finanziamento, del progetto Mater Olbia. La delibera bloccata dalle divergenze in maggioranza è, infatti, quella stessa adottata dalla giunta Solinas lo scorso 20 giugno.Ora, al fine di evitare un possibile abbandono da parte degli investitori, è necessario che il Presidente Solinas, esattamente come fece cinque anni fa il suo predecessore Pigliaru, intervenga in modo perentorio presso la sua maggioranza affinché la Regione rispetti gli impegni presi e non debba andare incontro a risarcimenti di centinaia di milioni di euro e a una figuraccia internazionale che danneggerebbe in modo irreversibile l'immagine della nostra Isola”.