Usmanov e comune di Arzachena regalano alla città un doppio concerto di Malika Ayane e Carly Paoli

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Doppio concerto con due stelle della musica, ma anche animazione per bambini, l’esibizione della banda musicale Città di Arzachena, la partecipazione della Golden music orchestra diretta dal maestro Gianluca Marcianò e il gran finale con i fuochi d’artificio sono in scaletta per l’evento che abbraccia gusti e interessi di diverse generazioni con un format speciale pensato per le famiglie e, in generale, per un pubblico di ogni età e provenienza.Durante la cerimonia, il sindaco Roberto Ragnedda dichiarò: .Oggi, il primo cittadino ribadisce la bontà della scelta portata avanti dall’Amministrazione comunale nell’aprire le porte della città all’uomo d’affari uzbeko. .